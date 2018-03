Bari, SabellI: "Far bene in queste partite ci darà uno slancio in più"

Il difensore del Bari Stefano Sabelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Brescia: "Ultimamente abbiamo fatto un po' di fatica ma oggi è un'ottima possibilità per riscattarci e ritrovare la vittoria casalinga".

Queste quattro partite fondamentali per capire dove può arrivare il Bari?

"Io credo che lavoriamo tanto per raggiungere l'obiettivo settimanale. Sicuramente far bene in queste partite ci darà uno slancio in più".