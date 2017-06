Bari, saluta Capradossi. La Roma ha esercitato il diritto di controriscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bari saluta Elio Capradossi. Secondo quanto riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, infatti, la Roma avrebbe esercitato il controriscatto per il giovane difensore. Di fatto, nelle casse del club biancorosso entreranno 300 mila euro, a cui vanno a sommarsi gli altri introiti derivanti dagli addii di Guarna e Caturano (in tutto altri 450 mila euro). Soldi che, ovviamente, torneranno utili per il mercato in entrata; anche per trattare le permanenze dei vari Fedele, Floro Flores e Macek. Non riscattati, ma che Giancaspro e Sogliano vorrebbero tenere, a vario titolo.