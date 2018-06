Bari, sarà Marco Baroni il nuovo tecnico

Il Bari ha scelto l'erede di Fabio Grosso, destinato all'Hellas Verona, per la panchina della prossima stagione. Secondo il TGR il club pugliese avrebbe trovato l'accordo con Marco Baroni, protagonista della promozione in Serie A col Benevento due anni fa. L'annuncio sarà dato dopo la ricapitalizzazione che dovrebbe arrivare nell'assemblea dei soci in programma nel fine settimana.