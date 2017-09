Bari, Sogliano: "Squadra competitiva. Sul mercato 7-8 avanti a noi"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Bari Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul mercato appena concluso: “Abbiamo cercato di cambiare qualcosa, ma serve continuità, è necessario insistere su una guida tecnica e speriamo che, a differenza dello scorso anno, possa aprirsi un ciclo con Fabio Grosso. Al momento ci sono sette-otto squadre che hanno potenzialità economiche superiori alle altre. Le tre retrocesse che beneficiano del paracadute, Frosinone e Carpi che sono società molto solide e lungimiranti e poi Parma, Cremonese e Venezia che pur essendo neo promosse detengono una certa forza economica come dimostrano certe operazioni di mercato. - continua Sogliano come riporta Tuttobari.com - Su Vergara il Milan doveva sistemare alcuni dettagli con il giocatore e abbiamo ricevuto l'ok troppo tardi per concludere l'operazione, anche se lui voleva venire a tutti i costi. Sul mercato degli svincolati ci sono alcuni giocatori interessanti, ma credo che la rosa sia competitiva così com'è. Speriamo di rilanciare Kozak. Montini? Il giocatore è stato valutato in ritiro, ma nessuna bocciatura, anche perché il Livorno vuole vincere il campionato e ci auguriamo faccia benissimo in Toscana. Su Scalera, invece, non è mai esistita una trattativa con l'Atalanta ma solo un pour parler a gennaio scorso, prima che il ragazzo si accasasse alla Fiorentina”.