Bari, tanti big in partenza e un look da rifare

La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola fa il punto sulla rosa del Bari in vista della prossima stagione. I giocatori sotto contratto sono 14, più che negli anni passati, ma non ci sono certezze su conferme e cessioni, visto che anche il tecnico Fabio Grosso è in bilico. La società però starebbe pensando di cedere alcuni big per fare cassa e ripartite: Sabelli, Galano, Henderson e Anderson i maggiori indiziati per cambiare casacca.