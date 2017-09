Barillà: "Vittoria nel segno del Parma. Qui mi trovo benissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Parma Antonino Barillà ha parlato dopo la vittoria sul Novara, arrivata grazie a una sua rete, della prestazione dei suoi: “Parliamo di un successo sofferto e siamo stati bravi a giocare da squadra e lottare fino in fondo. Il gol è frutto del lavoro settimanale di tutti quindi non me la sento di dire che è una vittoria nel segno di Barillà, è una vittoria nel segno del Parma. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni da rete, forse potevamo chiuderla prima così da rendere più semplice la ripresa, poi loro ci hanno messo un po' in difficoltà uscendo alla distanza. - conclude Barillà come riporta Parmalive.com - Come mi trovo a Parma? Benissimo, i compagni mi hanno subito messo a mio agio. C'è un gruppo bellissimo che cresce di giorno in giorno. Sono arrivato in punta di piedi, perché a me non piace parlare molto: sono un giocatore che corre, sta zitto, tira qualche calcio e, ogni tanto, se capita come oggi, fa gol”.