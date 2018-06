Baroni smentisce: "Nessun contatto col Bari, non ci sono i presupposti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Baroni smentisce l'ipotesi Bari. L'allenatore ex Benevento, intercettato da Sportitalia, ha infatti parlato così del suo futuro: "Bari è una piazza importante, ogni allenatore vorrebbe andarci. In questo momento però non ci sono stati contatti tra me e i galletti. Non ci sono i presupposti perché io vada al Bari".