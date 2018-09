© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“A Palermo mi sono trovato benissimo e sto benissimo. C’è stata qualche offerta da parte di qualche squadra di B, ma non ho ritenuto opportuno lasciare una piazza nella quale sto bene”. Giuseppe Bellusci è pronto per vivere la sua seconda stagione da calciatore del Palermo e ne ha parlato oggi in conferenza stampa: "C'è una certa continuità con la scorsa stagione considerato che già l’anno scorso abbiamo lavorato con la difesa a tre. Lavoreremo sui dettagli per migliorare gli automatismi”.

Sull'ambiente.

“Non vedo tutta questa negatività che in questo momento sembra influenzare l’ambiente attorno alla nostra squadra”.

La qualità della rosa.

"Sono dell’idea che questa squadra sia più forte dello scorso anno, anche per via dell’esperienza maturata dai singoli calciatori presenti in organico”.

Rammarico playoff.

"Spesso si sprecano troppe energie per parlare del passato. Concentriamo le nostre forze sul presente per rendere migliore il nostro futuro”.

Sul Foggia.

“Dovremo affrontare la partita di Foggia con equilibrio. Affronteremo un avversario nettamente più forte dell’anno scorso. Dovremo dare tutto, poi è chiaro che a spuntarla sarà la squadra più brava”.