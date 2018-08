Benevento, bloccato l'affare Billong-Bursaspor a causa di Ariaudo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino fa il punto sulla chiusura del mercato del Benevento, che ha trattenuto il difensore Jean-Claude Billong. Il franco-camerunese sembrava destinato al Bursaspor, ma le streghe hanno provato prima a prelevare Lorenzo Ariaudo. Il Frosinone non ha mollato il 29enne difensore, così i campani hanno bloccato la cessione in Turchia del classe '93 ex NK Maribor.