Benevento, Bucchi: "Serve più continuità. Non mi fido della Salernitana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato alla viglia della sfida contro la Salernitana in conferenza stampa: “Mi aspetto una gara difficile, ma anche una squadra che metterà in campo grande qualità e cattiveria per confermare quanto di buono visto solo a tratti in questo avvio di stagione. Non pensiamo al fatto che si giocheranno tre gare in una settimana, siamo concentrati sul presente che si chiama Salernitana. Servirà essere corti e compatti per cercare di subire meno gol, siamo consapevoli che dobbiamo migliorare dietro. - continua Bucchi come riporta Beneventocalcio.it - Dei nostri avversari non mi fido così come non mi fido di Colantuono, un caro amico, ma anche un grande bugiardo e potrebbe rimescolare le carte. Di una cosa sono però certo. Il più grande nemico del Benevento e il Benevento stesso”.