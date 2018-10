Benevento, Bucchi: "Serve tempo per completare il percorso di crescita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato in conferenza stampa della sfida d'alta classifica contro il Pescara: “Dopo cinque gare è difficile fare valutazioni complete, la squadra ha ancora bisogno di tempo e serve qualche altra partita. Per completare il percorso di crescita serve aspettare ancora un po'. Turn over? Ruotare gli uomini fa parte della strategia per conoscere i giocatori a disposizione. Sono sempre alla ricerca dell'equilibrio anche se il nostro obiettivo deve essere la vittoria, ma se proprio non ci si riesce bisogna accontentarsi del pareggio. Fortunatamente ho tanti giocatori che si equivalgono e devo trovare lo zoccolo duro di cui abbiamo bisogno ed essere bravo negli innesti e nelle sostituzioni. Foggia? Non è stato un passo indietro, mi ha dato indicazioni interessanti su cui lavorare sopratutto a livello mentale perché era già successo che dopo il gol del pari si andasse in difficoltà. Non deve più accadere se vogliamo trovare la continuità che serve per stare davanti. - continua Bucchi – Il Pescara ha una delle migliori rose, forse la migliore, della categoria, è forte e completo in ogni reparto e sarà protagonista fino alla fine. Sarà un'emozione tornare lì anche se voglio portare a casa i tre punti”.