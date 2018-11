Benevento, Bucchi: "Sono arrabbiato, questa squadra può fare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Carpi. Reazione negativa da parte dell'allenatore dei giallorossi, che non ha digerito le disattenzioni nel finale. Ecco le sue parole riportate da Ottopagine: "Abbiamo permesso a una squadra in grande difficoltà di pareggiare la partita. Sono veramente nero. La prestazione è stata positiva fino al gol del Carpi. Non c'è rammarico, ma di più: manca quel qualcosa che ti permette di vincere e la tattica non c'entra nulla in questo discorso. È un problema serio perché stiamo lasciando per strada troppi punti e la delusione è grande. Ho sempre messo la faccia e continuerò a farlo perché le responsabilità sono anche mie. In certe situazioni diventa difficile giustificare tante cose: abbiamo creato tanto e concesso nulla per ottantotto minuti. Spiegare gli ultimi cinque minuti è complicato. Ogni partita si vivrà sul filo e bisogna cercare l'episodio positivo a nostro favore. Questa squadra deve fare di più. Dopo una prestazione del genere non puoi tornare a casa con un solo punto ed è una cosa che non deve accadere, al di là dell'avversario. Non si può in due minuti rimettere in gioco una partita sudata e dominata. Cosa ho detto ai ragazzi? Resta tra noi. È ovvio che non sono contento”.