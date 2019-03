© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

A due giorni dal match di Livorno il tecnico del Benevento Cristian Bucchi è intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da Calcioealtro.it: “La partita con il Pescara ci ha fatto capire che le partite vanno chiuse prima. A Foggia, ad esempio, poi abbiamo pagato per l’episodio. La classifica adesso la guardiamo relativamente, perché frutto di un percorso che non è ancora terminato. Settimana prossima non ci fermeremo e saremo in ritiro, ringrazio la società. E’ un momento che non possiamo permettere di lasciare nulla al caso. Dispiace per la lontananza dalle famiglie, ma approfittiamo della doppia trasferta ed evitiamo anche di perder tempo con gli spostamenti. I recuperi? Antei e Tello da oggi hanno ripreso ad allenarsi a pieno regime con la squadra. Di Chiara non ci sarà e ci raggiungerà martedì. Il Livorno? Le ultime due loro sconfitte sono diverse. Col Lecce hanno fatto una grande gara. Prima hanno battuto Cosenza e Venezia e mi aspetto una squadra grintosa e che se la giocherà. Giocare fuori non ci cambierà nulla nel terreno di gioco, magari ci mancherà il supporto dei diecimila”.