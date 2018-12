© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha parlato in vista della sfida contro il Cosenza: “Domani affronteremo una squadra coriacea e volitiva che fa delle seconde palle uno dei suoi cavalli di battaglia e noi proprio su queste siamo stati carenti contro l’Hellas. Spero che il nostro periodo nero sia finito per porre le basi di una nostra ripartenza per scalare la classifica come ci chiedono il presidente e i tifosi. Vigorito? Non ho mai visto un presidente che vuole creare strutture come lui, tra qualche anno il Benevento avrà anche uno stadio ultramoderno, ma ovviamente vittorie e sconfitte fanno passare in secondo piano il resto. - continua Bucchi – Quando si viene da una retrocessione si vive sempre un anno difficilissimo, bisogna ripartire da zero sotto ogni punto di vista, ma il nostro progetto è di respiro triennale e tanti giocatori che sono rimasti avevano voglia di rimanere in Serie A, non è stato facile trattenerli e dargli nuovi stimoli. Noi come Crotone e Verona stiamo pagando da questo punto di vista, ma noi siamo ancora in piedi e ora dobbiamo svoltare e superare un momento difficile che ci ha formato il carattere”.