Benevento-Cittadella, le formazioni ufficiali: ci sono Maggio e Diaw

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esordio casalingo per il Benevento, che affronterà alle ore 18:00 il Cittadella. Esordio anche per Maggio, che tra I locali riprende il suo posto da titolare, mentre sul fronte veneto si registra l’impiego in avanti, in coppia con Vrioni, di Diaw, inizialmente in dubbio a causa di un’influenza.

Queste le formazioni titolari:

Benevento (4–4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Del Pinto, Viola, Tello; Sau, Coda.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Camigliano, Adorni, Mora; Proia, Iori, Branca; Panico; Diaw, Vrioni.