Benevento, Coda: "Buon risultato, non si vince solo giocando bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Coda, attaccante del Benevento e match-winner contro il Livorno, al termine della partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Venivamo da due partite perse in malo modo, ci prendiamo questa vittoria. Non si può vincere solo giocando bene. Con questi successi ci compattiamo, proviamo a non subire gol e vogliamo continuare sulla strada giusta. Mi fa piacere segnare al Vigorito, esultare sotto la curva è ancor più bello".