© foto di Federico Gaetano

Il Benevento è in vantaggio 2-1 sul Carpi all'intervallo. Dopo il duplice fischio dell'arbitro, Lorenzo Del Pinto, centrocampista giallorosso, è intervenuto al microfono di DAZN: "Dobbiamo tener testa, il Carpi è venuto qui per fare punti. Dobbiamo far girare meglio la palla e avere più qualità negli ultimi venti metri".