Benevento, Di Serio: "Felice per il gol in Serie B, spero sia il primo di tanti"

Primo gol in Serie B per Giuseppe Di Serio. Il giovane attaccante del Benevento ha parlato dopo il successo di Frosinone: "Sono molto felice per il gol in serie B e spero che sia solo il primo di tanti - riporta Ottopagine.it -. Cerco di mettere sempre in pratica i consigli del mister che mi stanno permettendo di crescere molto. Lo ringrazio per la continuità, il gol lo dedico a lui così come alla mia famiglia. Ero consapevole di giocare perché nei giorni scorsi sono stato provato a lungo. In settimana ci alleniamo al massimo e stiamo tornando a macinare punti come all'inizio dopo una leggera flessione. Differenze con il settore giovanile? Qui ovviamente i difensori sono molto più esperti, spesso non si risparmiano nelle entrate".