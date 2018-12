Benevento, Foggia: "Senza infortuni siamo una squadra equilibrata"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Prende la parola Pasquale Foggia. Il ds del Benevento ha fatto il punto della situazione in casa sannita dalle colonne del Corriere dello Sport: "Il mercato è la parte più facile. Naturalmente dal Benevento che abbiamo costruito mi aspettavo di più. Ma non abbiamo sostituito semplicemente figurine con figurine, Sandro e Sagna con Nocerino e Maggio. Sono convinto che la squadra sia equilibrata e abbia già adesso, se gli infortuni ci danno pace, tutte le caratteristiche necessarie per risalire. Siamo ripartiti da poco, questo è vero: cambiare diciassette calciatori non è uno scherzo. Quanto all'esperienza, sappiamo benissimo che se le cose vanno male il direttore è scarso e va a casa, il tecnico idem. Bastano due partite a far saltare tutto, fa parte del mestiere. E' importante tenere su un unico binario tutto il personale, gestire le competenze, avere a che fare con venticinque giocatori, venticinque procuratori, tante mogli e mamme che twittano. Forse servirebbero più persone per tutto questo lavoro. Ma poi tutti parlerebbero di calcio e finiremmo come al bar. Non siamo pronti...”.