Benevento, Gori: "Vissuto un incubo col Foggia. Ora testa al Pescara"

Ospite negli studi di Ottogol, Pier Graziano 'Ghigo' Gori, estremo difensore in forza al Benevento, ha commentato il risultato maturato contro il Foggia e svelato gli obiettivi della Strega in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Pescara: “E' normale che ci sia una brutta aria dopo una sconfitta, soprattutto in seguito a partite così sentite. Da parte nostra c'è grande voglia di riscatto. In campo sembrava un incubo, però purtroppo è andata così e non ne facciamo un dramma. Adesso la testa è tutta concentrata sul Pescara: è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Sono sicuro che daremo vita a una grande prestazione, poi non so cosa ne verrà fuori in termini di risultato. Il gruppo? E' importante in una stagione creare uno spogliatoio unito e coeso. I ragazzi che ho trovato quest'anno sono fantastici e come compattezza ci avviciniamo molto alle squadre che hanno fatto il doppio salto dalla Lega Pro alla serie A...", riporta TuttoB.com.