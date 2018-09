Benevento, i convocati di Bucchi per il derby con la Salernitana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi ha convocato 24 calciatori per il derby campano contro la Salernitana in programma domani sera alle ore 21 al Vigorito. Rispetto all'ultima di campionato non ci sono novità:

Portieri: Puggioni, Montipò, Gori

Difensori: Billong, Di Chiara, Gyamfi, Maggio, Sparandeo, Letizia, Antei, Volta

Centrocampisti: Bandinelli, Del Pinto, Nocerino, Tello, Viola, Volpicelli, Goddard

Attaccanti: Coda, Asencio, Improta, Insigne, Buonaiuto, Ricci