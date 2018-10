Benevento, Il Mattino titola: "Ora il patto di ferro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Benevento, ora il patto di ferro". Titola così Il Mattino nella sua edizione sannita, in merito alla formazione di Cristian Bucchi. Per l'allenatore è scoccata l'ora delle scelte. Servirà individuare quel famoso zoccolo duro su cui puntare forte in vista delle prossime uscite. Due sfide casalinghe consecutive contro squadre abbordabili (Livorno e Cremonese) che dovranno mettere in mostra gli eventuali progressi e cancellare i dubbi sollevati dalle ultime due prestazioni.