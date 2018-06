Benevento, Il Mattino: "Foggia vuole Roberto Insigne"

Roma, c'è ancora distanza per il rinnovo di Florenzi

Hockeista mancato, la 24 del Mamba. Cristante, Roma per consacrarsi

Roma, passi in avanti per Berardi: si lavora sulla formula

Milan, Mirabelli: "Non cediamo i migliori. Attesa Uefa? Un'avventura"

Napoli, Champions a rischio per colpa dei...seggiolini

Russia -5, due Cafeteros d'Italia. Ma riserve in Serie A

Napoli, Vrsaljko in pole se parte Hysaj

Russia -5, in Italia solo di passaggio. Lee, da Verona al Mondiale

Donnarumma: "Ho due anni di contratto e non lascio Empoli"

Inter, Bereszynski come Skriniar: Eder nell'operazione con la Samp

"Piace Insigne". Così l'edizione sannita del quotidiano Il Mattino apre la sezione sportiva, riservata al mercato del Benevento. Le streghe seguono Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, di proprietà del Napoli e reduce dall'annata al Parma. Il suo nome è stato fatto direttamente da Pasquale Foggia, ds del Benevento, che da buon conterraneo sta cercando di mettere in piedi una trattativa sia con il ragazzo che con il club partenopeo.

