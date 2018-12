© foto di Federico Gaetano

Il Benevento passa a Padova per 1-0, una vittoria che permette ai campani di rimanere in zona playoff. Merito di Riccardo Improta, autore del gol decisivo che, ai microfoni di Dazn, ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Il Padova si è dimostrata un'ottima squadra, siamo riusciti a vincere grazie alla cattiveria che siamo riusciti a mettere in campo. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile, dobbiamo crederci. Contro le mie ex riesco sempre a segnare, dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza. Questa è una vittoria importante, ma tra tre giorni abbiamo già il Brescia quindi dobbiamo rimanere concentrati perché sarà una partita tosta; loro stanno dimostrando di poter stare in alto, ma noi giocheremo in casa. Dobbiamo metterla sul piano del gioco e dimostrare di essere una buona squadra”, sono state le sue parole