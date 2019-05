Roberto Insigne

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della gara del Tombolato, conclusasi con il successo del Benevento sul Cittadella per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante giallorosso Roberto Insigne, man of the match con un gol e un assist: "Sapevamo che non era una partita facile, sapevamo che il Cittadella era una buona squadra e ci ha messo in difficoltà. Siamo un gruppo fortissimo, chi gioca fa la differenza. Sono stato fortunato io oggi. Il mister mi ha detto di stare sereno e di fare ciò di cui sono capace. Il Cittadella è una grande squadra, sapevamo di dover soffrire. Cosa ci vorrà al ritorno? Questa cattiveria, voglia e determinazione di portare a casa il risultato".