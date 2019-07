© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'amichevole contro il Napoli vinta 2-1, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Tv Luna: “Il risultato non conta nulla, contava fare una bella partita. Sono felice per lo spirito che ho visto. Complimenti al vecchio allenatore Bucchi e alla società per il gruppo che hanno costruito”

Rapporto con Ancelotti?

“Sarà sempre un esempio per tutti noi giovani allenatori. Sono contento che sia a Napoli vicino a me. Spero di incontrarlo qualche volta. Quando ci vediamo ricordiamo tanti trionfi insieme e con lui c’è sempre da imparare”.

Benevento in A e scudetto al Napoli?

“È l’augurio più bello che posso fare ad Ancelotti e al Benevento”.