Benevento, Inzaghi: "Finire il campionato. Sento tanti discorsi, ma dobbiamo giocare"

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull'eventuale stop: "Finire il campionato? Non riesco a capire come possa essere il contrario, non so forse ci sono degli interessi. È una situazione incredibile, noi siamo pronti a giocare a luglio o agosto, non ci interessa. Se ci saranno altre soluzioni si rischia. I miei giocatori e il mio presidente, ma tutti, meritano di giocare la A. Per il bene di tutto il sistema si debba giocare. Va finito per la regolarità del campionato. Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni".