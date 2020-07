Benevento, Inzaghi: "Ottanta punti traguardo straordinario. Chi ci critica pensi ai guai in casa propria"

È un Filippo Inzaghi decisamente più disteso quello che si presenta ai microfoni di Ottochannell per commentare il ritorno alla vittoria del suo Benevento contro il Livorno:"Sono molto soddisfatto perché arrivare a 80 punti con tre giornate d'anticipo è un qualcosa di straordinario. C'è soddisfazione per i nostri giovani: tutti e quattro hanno giocato bene. Volevo che si meritassero l'esordio, non mi piace dare contentini. Adesso possiamo anche sognare il record dei punti, per dare motivazioni dobbiamo cercare qualche appiglio. Mancano tre partite e dobbiamo provarci".

Su Marco Sau

"Può giocare ovunque grazie alle sue caratteristiche. Sono contento per lui, soprattutto perché era reduce da due anni in cui ha giocato poco: è stato bravo. Realizzare dodici reti senza rigori è un grande risultato".

Sul capitano Maggio

"Il segreto è la sua professionalità. È l'anima di questa squadra negli atteggiamenti e nei comportamenti. In Sardegna ho dato un giorno libero e l'ho trovato in palestra ad allenarsi".

Sulle critiche ricevute dopo i due punti in tre partite

"Il Benevento ha perso tre partite in Europa come il Liverpool. Qualcuno dovrebbe pensare a casa propria, poi se hanno la forza di parlare di noi vuol dire che non stanno messi bene".