© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gaetano Letizia ha parlato a fine gara dopo la vittoria del Benevento per 1-0 contro il Perugia. “Vittoria troppo importante - ha dichiarato ai microfoni di DAZN - Dopo il rosso all’inizio del secondo tempo abbiamo fatto vedere che siamo maturati tanto. Faccio i complimenti ala squadra per il cuore messo in campo in inferiorità numerica. Sono cambiate tante cose rispetto all’inizio della stagione si è visto stasera quando, in dieci, siamo stati lì a combattere per i tre punti e sono meritati. La vittoria è tutta per la squadra: stiamo lavorando e ci siamo sacrificati, il successo è per tutti noi e il mister”.