Benevento, Letizia può restare in A: poker di club sull'ex Carpi

Gaetano Letizia (27) potrebbe restare in Serie A, salutando così il Benevento dopo la retrocessione in cadetteria. L'edizione sannita del quotidiano Il Mattino scrive che il terzino ex Carpi interessa a SPAL, Chievo, Udinese e Cagliari, ma il club sannita chiede quattro milioni di euro per lasciarlo partita. Valutazione, al momento, giudicata esosa dalle Società interessate al calciatore.