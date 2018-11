Benevento per Bucchi l'ultima spiaggia si chiama Perugia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La gara contro lo Spezia avrebbe dovuto significare il rilancio per il Benevento. Il ko arrivato dal Picco invece ha amplificato i problemi della compagine sannita con Cristian Bucchi che appare sempre più in bilico. A tal proposito secondo quanto riportato da calcioealtro.it la gara con il Perugia del prossimo weekend rappresenta davvero l'ultima spiaggia per l'allenatore che in caso di un risultato diverso dalla vittoria contro la sua ex formazioni potrebbe vedersi trasformare lo spettro dell'esonero in realtà.