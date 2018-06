Benevento, piacciono Falletti e Avenatti del Bologna

© foto di Federico Gaetano

Il Benevento, dopo la retrocessione in Serie B, ha intenzione di costruire una squadra che possa immediatamente risalire in Serie A e per questo avrebbe messo nel mirino il duo uruguayano del Bologna formato da Cesar Falletti, centrocampista offensivo classe '92, e Felipe Avenatti, centravanti classe '93. Lo scrive Il Resto del Carlino.