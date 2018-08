Benevento, sfida tra fratelli d'arte con storie diverse

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Paduli (BN), ore 18, l'Equipe Campania Aic, del Responsabile Antonio Trovato, affronterà il Benevento in una simpatica sfida tutta in "famiglia". Due calciatori dell'Equipe vivranno quest'oggi una giornata insolita e molto suggestiva sul piano emotivo. L'attaccante della compagine Aic Antonio Letizia, (nella passata stagione tra le file del Catanzaro), si troverà infatti ad affrontare il fratello Gaetano (nella foto), terzino in forza agli stregoni, situazione analoga a quella del compagno di reparto Umberto Improta (lo scorso anno in serie D con la Turris), pronto a sfidare il fratello Riccardo, esterno offensivo giallorosso.