Benevento, Vigorito: "Se torniamo in A voglio andare in Europa League"

Avvio di stagione complicato per il Benevento di Oreste Vigorito, presidente dei sanniti che a ottochannel ha parlato della scelta di puntare su Bucchi: "Due anni fa ha dato una lezione di calcio al Benevento di Baroni. Ho sempre detto che avrei messo in piedi una squadra con un programma triennale, in modo da andare in A per non tornare indietro. Se vengo promosso voglio fare l'Europa League e non prendere mazzate perché ne provo vergogna".