© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito dalle colonne del Corriere dello Sport ha analizzato il momento in casa giallorossa parlando di un progetto a medio termine: “Nessuno ha chiesto alla squadra di vincere il campionato perché il nostro progetto prevede di tornare in Serie A in due o tre anni in modo da strutturarci per restare a lungo in massima serie. Poi gli esperti hanno detto che avremmo ammazzato il campionato come se chi scende dalla A alla B avesse il biglietto di ritorno immediato, ma non è così. - continua Vigorito – La squadra sembrava essersi convinta che tutto andasse bene. Spero che ora i calciatori abbiano capito, da loro voglio solo che permettano alla gente di applaudirci anche quando perdiamo, perché ha capito che hanno dato tutto e non potevano fare di più".