© foto di Andrea Rosito

Nicolas Viola, capitano del Benevento, ha commentato ai microfoni di DAZN il primo tempo della sua squadra. “Vantaggio meritato - ha detto il giocatore - Stiamo facendo la partita che dobbiamo fare, senza regalare niente a nessuno e lottando su ogni pallone. La B è un campionato in cui non bisogna mai arrendersi o abbassare la guardia: l’abbiamo pagato anche in altre partite e ce la metteremo tutta fino alla fine”.