© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del successo in trasferta contro il Chievo Verona, il centrocampista del Benevento Nicolas Viola ha commentato così gli altri tre punti conquistati: "Siamo felici di ciò che stiamo facendo, oggi abbiamo trovato delle difficoltà ma siamo stati bravi a ribaltarla. La serie B ci ha insegnato che si può perdere con tutti, per questo motivo cerchiamo di non abbassare mai la guardia. La serie A? Non ci pensa nessuno, in spogliatoio c'era già chi metteva nel mirino l'Ascoli. Vogliamo vincere il campionato e dobbiamo mantenere l'attenzione sempre al massimo".