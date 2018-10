Benevento, Viola: "Se giochiamo così sarà dura per tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolas Viola, centrocampista del Benevento, ha parlato su DAZN al termine del match con la Cremonese: "Abbiamo tante qualità, se giochiamo sempre così sarà dura per tutti. Per noi ogni partita sarà una battaglia. La Serie B è un campionato molto difficile, daremo il massimo anche soffrendo. Miglioreremo col tempo. Il Vigorito deve essere un fortino, il nostro. Dobbiamo farlo per i tifosi ma soprattutto per noi stessi. Dobbiamo avere coraggio e personalità nel giocare la palla. Quando siamo sicuri ci divertiamo. Decido la vittoria ai miei figli".