© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Venezia Simone Bentivoglio ha parlato del proprio momento e del suo futuro ai microfoni di Trivenetogoal.it: “Qui sto da Dio e sono felicissimo di come sto giocando, ma sopratutto che la squadra sia tornata a esprimersi ai livelli che può raggiungere. - continua Bentivoglio – Sono in scadenza, ma al rinnovo non penso e non ci sono novità in tal senso. Vorrei tornare in Serie A con questa maglia, sono al terzo anno in questa piazza, lo scorso anno abbiamo sfiorato la promozione e quest’anno ci sono tutte le premesse per riprovarci. Ringrazio la società per la possibilità che mi ha dato e spero che tutti insieme possiamo raggiungere un grande traguardo”