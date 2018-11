Bisoli saluta Padova: "Non c’erano i presupposti per continuare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si chiude oggi l'avventura di Pierpaolo Bisoli al Padova. Il tecnico, al momento del suo addio al centro sportivo biancoscudato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a PadovaGoal: “Voglio ringraziare tutti i tifosi del Padova per il continuo sostegno anche nell’ultima sfida col Cittadella. E ringrazio anche chi ha giocato sabato perché hanno fatto una grande partita. Abbiamo portato la squadra in B, ma adesso non c’erano i presupposti per continuare”.