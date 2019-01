© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra essere arrivata al punto di svolta la telenovela legata al futuro di Emanuele Calaiò. L'attaccante, rientrato dopo la squalifica dovuta al 'caso SMS' della scorsa estate, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dell'ambizioso Brescia del presidente Massimo Cellino. Sempre in entrata per le Rondinelle ci sono Nicola Falasco e Marco Moscati del Perugia. In uscita invece Felipe Curcio.