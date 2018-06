Brescia, ag. Tonali: "A lavoro per rinnovo e adeguamento dell'ingaggio"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In merito al futuro di Sandro Tonali, talento del centrocampo del Brescia, si è espresso ai microfoni di VoceGiallorossa.it l'agente Roberto La Florio in merito ad un interesse della Roma: “Sicuramente il ragazzo interessa a diverse squadre. Non so se interessi anche alla Roma perché, onestamente, il club non ha parlato con me. Le notizie diffuse dai media, probabilmente, avranno le loro fonti. Con me ancora non ha parlato nessuno perché il giocatore è sotto contratto con il Brescia ancora per due anni. Tra l’altro stiamo trattando con il club il prolungamento di un anno con un aumento dello stipendio”.