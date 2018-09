Brescia, Alfonso: "Il rigore parato? Lo dedico a Suazo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'analisi di Alfonso, portiere del Brescia, su DAZN dopo il pareggio in trasferta contro il Carpi per 1-1:

"Portiamo via un punto contro una squadra rognosa, ora aspettiamo la gara contro il Palermo. Corini ha lavorato sulla sua idea di gioco, noi dobbiamo essere bravi in poco tempo ad assorbire le sue idee. Ci vuole ancora un po' di pazienza, dobbiamo ancora amalgamarci tutti, siamo tanti nuovi. Speriamo che mercoledì mettiamo più carattere in campo, dobbiamo lavorare più dal punto di vista mentale".

Sul rigore parato nel finale, il secondo in questa stagione...

"Prendiamo troppi rigori contro, voglio fare una dedica speciale a mister Suazo e al suo staff. Mi dispiace, mi ha toccato questa scelta della società: avevo legato molto con loro".