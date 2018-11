© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Brescia Lorenzo Andrenacci ha parlato in conferenza stampa dopo il problema che lo ha tenuto lontano dal campo: “Ho avuto un problema cutaneo (un neo che preoccupava NdR), ma sono stato fermato in tempo dallo staff medico, mi sono operato e tutti si è risolto per il meglio. Ho corso un brutto rischio ecco perché dico a tutti che la prevenzione sul controllo dei nei è importantissima. Abbiamo deciso di intervenire subito, sono stato fermo una settimana, ma come ci ho già detto adesso sono felice che tutto si sia risolto per il meglio. - continua Andrenacci parlando poi del campo - Con Alfonso c’è un ottimo rapporto, mi ha sempre sostenuto anche quando scendevo in campo per sostituirlo e ora ricomincia la nostra sfida. E ora sono ancora più carico dopo aver superato questo problema. Venezia? Veniamo da un ottimo periodo e non vogliamo fermarci. La classifica? Per ora non la guardiamo con questa B a 19 squadre, al momento non possiamo fare previsioni”.