Brescia, Bisoli: "Felice nel nuovo ruolo da trequartista"

Conferenza stampa in casa Brescia per Dimitri Bisoli. Il centrocampista delle Rondinelle ha fatto il punto sulla prima parte di stagione, parlando anche del suo nuovo ruolo da trequartista: "Mi sto trovando bene in questo nuovo ruolo e lavoro ogni giorno per migliorare seguendo le indicazioni e i consigli del mister”.