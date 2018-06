Brescia, Bisoli finisce nel mirino della Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una nuova pretedente per Dimitri Bisoli: secondo quanto raccolto da TuttoB.com, il Chievo si sarebbe iscritto alla corsa per il talentino di proprietà del Brescia e figlio d'arte che nel corso di questa stagione ha attirato su di se le attenzioni di Genoa e Sampdoria su tutte per le qualità messe in mostra.