Brescia, Boscaglia: "Per la salvezza serve responsabilizzare i giocatori"

© foto di Federico Gaetano

Match al Rigamonti domani per il Brescia di Roberto Boscaglia. Le Rondinelle accoglieranno la Cremonese per un derby tutto lombardo. "La gara che non è mi è piaciuta per come è stata affrontata è stata quella di Perugia - spiega Boscaglia in conferenza stampa (fonte Bresciaingol.com) -, mentre a Novara la squadra ha risposto bene sul campo poi certo ci sono stati degli episodi che dovevano essere sfruttati meglio. La lotta salvezza? E’ un tema che va analizzato per responsabilizzare i giocatori e per far capire a chi non si mai trovato in queste situazioni come bisogna affrontare il ‘pericolo’. Spesso tutte le responsabilità si scaricano sull’allenatore e lo accetto perché il nostro compito è anche quello prenderci questi obblighi, ma al tempo stesso sono convinto che ogni tanto usare il ‘bastone’ con i giocatori vada fatto. Alla fine sono loro la parte determinante, sono i giocatori che con una giocata possono farti vincere le partite. La Cremonese? E’ un derby e mi piace giocare queste partite... è una squadra esperta, costruita con giocatori di qualità. Domani giocheremo contro una squadra che merita rispetto per quello che sta facendo"