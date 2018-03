Brescia, Boscaglia precisa: "Partita giocata sul filo dell'equilibrio"

Fonte: Umbria TV

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara persa dai suoi contro il Perugia, Roberto Boscaglia, tecnico del Brescia, ha così dichiarato: "È stata una partita che si è giocata sul filo dell’equilibrio, loro sono stati bravi a spezzarlo con un episodio a favore. Poi in un campo così pesante non è facile costruire il gioco. Noi non siamo stati ne cattivi ne aggressivi, cosa che invece ho visto nel Perugia. Abbiamo cercato di fare un gioco tecnico e tattico e lì il Perugia non c’è stato sicuramente superiore. Ci siamo esposti troppo al contropiede della squadra locale che in questo momento è il loro punto più forte".