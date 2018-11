Brescia, Cellino: "I miei giocatori devono far vita da professionisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Brescia Massimo Cellino dopo qualche giorno di silenzio ha deciso di parlare del fattaccio che ha visto i calciatori Ales Mateju e Nikolas Spalek protagonisti. I due infatti sono stati protagonisti di un incidente all'alba di domenica dopo una serata in discoteca, un fatto che il numero uno delle Rondinelle non ha affatto digerito: “L'unica cosa positiva è che non ci sono stati danni irreparabili, anche se quanto accaduto mi lascia attonito, distrutto e mortificato. Faccio calcio da tanti anni e non ho precedenti in tal senso. Prima di prendere una posizione però è giusto aspettare i risultati del test alcolemico per capire se avevano bevuto troppo o se si è trattato di un colpo di sonno. - continua Cellino al Giornale di Brescia - A prescindere da questo prenderò provvedimenti perché non voglio che i miei giocatori siano in giro fino alle 5 del mattino. Chi indossa la nostra maglia deve fare vita da professionista”.