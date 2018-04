Brescia, Cellino: "Il centro sportivo si farà, non capisco le critiche"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il numero uno del Brescia Massimo Cellino ha parlato al Giornale di Brescia dell'acquisto dell'area dove sorgerà il centro sportivo del club attaccando chi sta cercando di ostacolarlo: “Invece di sentirmi dire bravo devo essere criticato e per cosa? Per aver fatto tutto nelle norme? Si stanno lamentando della valutazione data all'area, ma di cosa stiamo parlando? La mia prima perizia giurata parlava di 800mila euro, alzando di 120mila euro la mia prima proposta. Una stima che è lievitata ancor di più con l'istituzione del bando andando quasi a raddoppiare l'idea iniziale. Avevo anche un'altra opzione che non ho però preso in considerazione, seppur fosse molto buona, solo per rispetto delle persone e perché sono una persona corretta. - continua il presidente delle Rondinelle - La settimana prossima eseguirò il rogito, ma questa situazione rischia di penalizzare il Brescia, ho avuto difficoltà ad avere finanziamenti e dovrà quindi autofinanziarmi togliendo soldi al budget della squadra”.